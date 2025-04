Conversas Cruzadas: como prevenir e combater os feminicídios no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a comunicadora do Grupo RBS, Kelly Matos, a delegada diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil do RS, Cristiane Ramos, a deputada estadual (PCdoB) e Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, Bruna Rodrigues, e a defensora pública especializada em Defesa das Vítimas de Violência Doméstica em Porto Alegre, Claudia Barros, para debater como prevenir e combater os feminicídios no Rio Grande do Sul.