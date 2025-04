Conversas Cruzadas: ChatGPT, Studio Ghibli e os limites do uso de IA na arte

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a ilustradora e membro da União Democrática dos Artistas Digitais (UNIDAD), Ursula Dorada, e a advogada e gestora da área de Propriedade Intelectual do Silva Lopes Advogados, ⁠Yasmine Mabel, para debater os limites do uso da inteligência artificial na arte.