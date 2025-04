Conversas Cruzadas: alteração no bloqueio da Orla no fim de semana resolve polêmica entre corredores e ciclistas?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires, o ciclista, triatleta e treinador, Frank Silvestrin, o corredor, professor de corrida e fundador da 040 Assessoria Esportiva, Eduardo Caporal, e o vereador de Porto Alegre (Cidadania), Marcos Felipi, para debater se alteração no bloqueio da Orla no fim de semana resolve polêmica entre corredores e ciclistas.