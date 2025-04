Um dos projetos a ser tocado é o de uma ponte que substituirá a estrutura destruída na ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca. Daer / Divulgação

Na próxima segunda-feira (14), o governo do Rio Grande recebe 1,4 mil novos servidores temporários que atuarão em projetos relacionados à reconstrução do Estado, que teve diversas estruturas destruídas, como pontes e estradas, na enchente de maio de 2024. Outros 200 novos servidores efetivos se somarão às equipes de secretarias e órgãos estaduais (veja a lista completa no final da reportagem).

Serão 58 áreas de especialidades de nível superior e médio. Entre elas, médica, infraestrutura, tecnologia da informação, comunicação, políticas públicas e gestão governamental. Dos novos servidores contratados, por exemplo, 149 são engenheiros civis. Outros 111 são profissionais de oito campos distintos da engenharia. Há também 18 hidrólogos e 21 médicos — 15 dos quais atuam com perícia e análise. Há, também, seis temporários meteorologistas.

O vínculo com os servidores temporários é de 24 meses, podendo ser rescindido a qualquer momento pelo Estado caso a demanda não exista mais. Os contratos também são prorrogáveis pelo período de mais 24 meses, se houver necessidade. Para as vagas de nível médio, o salário é de R$ 3,5 mil. Já para as de nível superior, os valores variam de R$ 9 mil a R$ 10,8 mil.

Leia Mais Apoio à votação de anistia em regime de urgência mostra o que é prioridade para 17 deputados gaúchos

Os contratos de trabalho têm como padrão a atuação presencial, ficando os servidores sujeitos às regras do seu órgão ou secretaria sobre a possibilidade de teletrabalho.

Esta é a primeira grande admissão de profissionais dedicados ao rescaldo da enchente, já que, desde maio de 2024, o Piratini só havia feito contratações pontuais. Foram 86 mil pessoas inscritas. O certame integra a política contínua de gestão e desenvolvimento de pessoas que foi iniciada em 2019. O processo seletivo foi liderado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

— O conjunto de ações implementadas consolidou a política de gestão de pessoas como estratégia de governo, fundamental para o fortalecimento institucional e para a entrega de serviços públicos com mais qualidade à população gaúcha — diz Danielle Calazans, chefe da pasta.

A contratação dos servidores está incluída no projeto de reestruturação das carreiras, aprovada pela Assembleia Legislativa em 2024.

Perfil dos servidores

Dos 1.417 novos servidores, 29% são de fora do Rio Grande do Sul. São 410 pessoas de todos os Estados. Desse montante, 57 virão do Rio de Janeiro, 43 da Bahia, 41 de Minais Gerais e 41 de São Paulo. A maior parte do grupo que atuará em projetos ligados à reconstrução do Estado tem entre 31 e 50 anos (65%). Entre os contratados, 49% são mulheres.

São várias especialidades. Engenheiros vêm para trabalhar nas secretarias de Reconstrução, de Logística, de Desenvolvimento Urbano e de Obras. A atuação deles será toda voltada para a reconstrução de Estado. Não tínhamos engenheiros de pontes, por exemplo. Não dá para reconstruir o Estado sem pessoas. DANIELLE CALAZANS Titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão

Entre as principais áreas buscadas por não gaúchos, estão as ligadas à infraestrutura do Estado, com 410 profissionais selecionados nas especialidades de engenharia, arquitetura, meteorologia, geologia e geoprocessamento. O chamamento inclui ainda médicos, analistas em educação, hidrólogos, administradores, pesquisadores, entre outros profissionais.

— Na equipe de médicos há nutricionistas e psicólogos. Nesse momento de impacto (a enchente de 2024), vimos que, a partir de agora, precisamos cuidar da saúde mental dos nossos servidores. Eles vão à campo e passam por muita coisa — completa Danielle.

Leia Mais Governo Leite troca concessão por PPP e injeta dinheiro nas rodovias para reduzir valor do pedágio

Dos cargos de nível superior, 37% dos admitidos possuem mestrado e 6% têm doutorado completo. No cargo de nível médio contemplado no processo, 99% dos chamados já possuem graduação completa e 30% contam com pós-graduação.

— Antes das reformas que o Estado fez, a cada três engenheiros que nós chamávamos, apenas um se apresentava. No último chamamento que fizemos para 10 médicos, nenhum se apresentou. Isso acontecia exatamente porque o Estado carecia de remunerações melhores e não pagava os salários em dia — diz a secretária.

Oportunidade de recomeços profissionais e pessoais

Carlos Alberto Veiga de Oliveira, também de Porto Alegre, atuará na Secretaria do Meio Ambiente. SEMA / Divulgação

Os novos temporários atuarão em 41 cidades gaúchas. A maior parte das vagas é para a Região Metropolitana. Carlo Karnas Vinhol, designado para a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na área de engenharia elétrica, perdeu o emprego após a empresa em que trabalhava como gerente, localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, ser afetada pelas cheias e reduzir o quadro de funcionários. Em novembro de 2024, Carlo viu no edital lançado pelo governo a chance de retornar ao mercado de trabalho.

— Quero mostrar o quanto sou capacitado e acredito que tenho muito a contribuir, com minha experiência, para a reconstrução do Estado — diz Vinhol.

Carlos Alberto Veiga de Oliveira, também de Porto Alegre, atuará na mesma pasta, mas na área de administração. Antes de ser aprovado como servidor temporário, ele buscava recolocação no mercado em sua área.

— Temos que estar preparados para eventos futuros. Acredito que o desafio será muito grande, mas vou entregar o melhor e espero deixar uma marca — diz.

Já Brenda Natasha Alves Sousa, analista de sistemas, morava havia meses em Eldorado do Sul quando teve sua casa invadida pela água em maio de 2024. Desabrigada, a nova servidora temporária, que atuará na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), chegou a morar na casa de amigos em Guaíba.

Por tudo que passei morando em Eldorado do Sul, que ainda é a minha cidade, tenho um incentivo a mais para atuar como servidora temporária. Muitas pessoas que perderam tudo após as enchentes enfrentaram dificuldade para se reerguer. Consegui me recuperar aos poucos, mas agora terei uma melhor oportunidade profissional. BRENDA NATASHA ALVES SOUSA Analista de sistemas, servidora temporária

Alexandre Henrique Quadros Gramosa é um dos 14 servidores temporários que vêm do Piauí. Mestre e doutor em Estatística, o pesquisador trabalhará na SPGG e está ansioso para contribuir com as políticas públicas voltadas à reconstrução.

Esta é uma grande responsabilidade e espero retribuir à altura, aplicando todo o conhecimento que adquiri em tantos anos de estudo. O Brasil todo acompanhou os acontecimentos que atingiram o Rio Grande do Sul e quero contribuir para a continuidade desta reconstrução. ALEXANDRE HENRIQUE QUADROS GRAMOSA Mestre e doutor em Estatística do Piauí, novo servidor temporário

Gramosa, que se mudará para o Rio Grande do Sul com toda a família, já se diz ambientado ao novo Estado:

— O povo daqui é muito acolhedor, estou sendo bem recebido.

Pesquisador Alexandre Henrique Gramosa, do Piauí, trabalhará na SPGG. SPGG / Divulgação

Recepção

A recepção oficial aos novos servidores acontecerá na manhã de segunda-feira (14), em evento de integração e ambientação na Casa da Ospa, em Porto Alegre. Estarão presentes o vice-governador Gabriel Souza e a secretária da SPGG, Danielle Calazans. No encontro, os profissionais vão acompanhar palestra do historiador gaúcho Leandro Karnal, denominada “Caminhos para a Reconstrução: Servir com Propósito”.

Áreas em que os novos servidores atuarão (em ordem de prioridade):

Secretaria da Reconstrução Gaúcha Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária Secretaria de Logística e Transportes Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano Secretaria de Obras Públicas Casa Militar (Defesa Civil) Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura Secretaria de Desenvolvimento Social Secretaria da Educação Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação Secretaria de Desenvolvimento Rural Secretaria da Saúde Secretaria da Segurança Pública Brigada Militar Corpo de Bombeiros Militar Polícia Civil Instituto Geral de Perícias Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo Superintendência de Serviços Penitenciários Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Secretaria de Desenvolvimento Econômico Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional Secretaria de Turismo Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia Secretaria da Cultura Secretaria da Fazenda Procuradoria-Geral do Estado Secretaria do Esporte e Lazer Secretaria de Comunicação Secretaria da Casa Civil Gabinete do Governador Gabinete do Vice-Governador Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade

Cidades gaúchas onde os servidores atuarão: