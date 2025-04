Em túmulo com churrasqueira e terraço, cidade do RS faz assado para se despedir de pedreiro; veja vídeo

Assador mostra espeto no alto do túmulo de idoso.

A despedida de Osório Oliveira da Rosa, o "Osorinho", nesta sexta-feira (25), não poderia ser diferente. O pedreiro de 85 anos que construiu uma churrasqueira no próprio túmulo foi sepultado com um assado compartilhado com familiares, amigos e autoridades nas vielas do Cemitério das Catacumbas, em Caçapava do Sul.