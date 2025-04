Cobrança de pedágio na RS-130, em Encantado, será retomada na segunda-feira

Praça de pedágios fica no km 60 da ERS-130.

A cobrança de tarifas na praça de pedágio de Palmas, na RS-130, em Encantado, no Vale do Taquari, será retomada a partir da meia-noite de segunda-feira (14).

O anúncio foi feito pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), administrado do trecho, na tarde deste sábado (12), após reuniões com o governo estadual.

Entre as intervenções realizadas estão a reconstrução do aterro no km 88 da RS-129 e a construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na RS-130.