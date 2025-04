Chuva provoca suspensão de aulas no Litoral Norte e alagamentos na Região Sul; áreas seguem sob alerta do Inmet

Em apenas 48 horas, Pelotas registrou mais de 100 milímetros de precipitação. Frederico Feijó / Agência RBS

O litoral norte e a região sul do Estado registram transtornos causados pela forte chuva nesta quinta-feira (10). No Litoral Norte, em Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul, houve suspensão de aulas em razão de alagamentos.

No sul do RS, em Pelotas, também foram registrados alagamentos e um transbordamento de canal. O município de Rio Grande está atento principalmente para as áreas ribeirinhas, que seguem em estado de alerta.

Litoral Norte

Cidreira

Segundo a prefeitura de Cidreira, as aulas nas nove escolas da rede municipal foram suspensas e devem ser retomadas sexta-feira (11). A Defesa Civil do município atendeu 23 pedidos de resgates na quinta-feira por conta dos alagamentos.

Os pontos mais afetados, de acordo com a prefeitura, são os bairros Costa do Sol e Ildo Meneghetti, onde alguns pontos ainda têm água acima da altura dos joelhos. Conforme a Defesa Civil, foi registrado um acúmulo de mais de 200 milímetros de chuva em duas horas — quantidade equivalente a 48 horas de chuva.

Balneário Pinhal

Balneário Pinhal registrou pontos de alagamentos e suspendeu as aulas em nove escolas, com previsão de retorno na sexta (11). A Defesa Civil realizou três resgates por conta de água dentro de residências.

De acordo com a prefeitura, houve um acumulado de 200 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. Na madrugada desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar atuou no salvamento de uma gestante com cinco crianças, além de um atendimento de um poste de energia caído.

Palmares do Sul

Em Palmares do Sul os danos se concentraram na região de Quintão, onde a Defesa Civil realizou a retirada de uma família de casa em razão de alagamentos. As duas escolas do balneário suspenderam as aulas até sexta-feira.

Região Sul

Pelotas

Em apenas 48 horas, Pelotas registrou mais de 100 milímetros de precipitação, o que resultou em transtornos no trânsito nesta quinta. Um dos pontos mais afetados foi a Avenida São Francisco de Paula, onde o canal localizado na via chegou a transbordar durante a manhã.

De acordo com a prefeitura, a estrutura apresenta tubulações parcialmente obstruídas por raízes de árvores e acúmulo de lixo. Está prevista, a partir da diminuição da chuva, uma nova ação integrada entre o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) e a Secretaria de Qualidade Ambiental para desobstruir a tubulação e ampliar a capacidade de condução das águas ao canal.

Rio Grande

No município a atenção está voltada especialmente para as áreas ribeirinhas, que seguem em estado de alerta. A região não registra feridos nem desalojados. As redes municipal e estadual não tiveram cancelamento de aulas.

São Lourenço do Sul

No município, o acumulado de chuva chegou a 125 milímetros nos últimos dois dias.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta que indica "perigo" de acumulado de chuva, que deve variar de 50 a 100 milímetros, em parte do sul do Estado e no Litoral, com possibilidade de alagamentos. O aviso é válido até 12h de sexta-feira (11).

Em vigor desde as 9h15min desta quinta-feira (10), o comunicado tem grau de severidade laranja. A área de alerta se estende de Rio Grande, na Região Sul, até Torres, no Litoral Norte. Segundo o instituto, o acumulado de chuva nestas regiões pode causar "alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios".

Outro alerta do Instituto Nacional de Meteorologia aponta intensificação do vento em toda a costa do Rio Grande do Sul. Válido até as 11h de sexta, o comunicado tem grau de severidade amarela.

Conforme o Inmet, as rajadas de vento podem movimentar dunas de áreas próximas à costa, como orlas.

*Colaborou: Fernanda Axelrud