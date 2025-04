Chuva intensa no RJ deixa Centro Histórico de Petrópolis alagado e desalojados em Angra dos Reis

A chuva intensa que atinge o Estado do Rio de Janeiro interditou rodovias, causou alagamentos e deixou pessoas desabrigadas em várias regiões. Em Petrópolis e Angra dos Reis, as sirenes da Defesa Civil alertam as pessoas para deixarem as casas e procurarem abrigos, devido ao risco de inundações e deslizamentos.

A enchente do Rio Quitandinha alagou o Centro Histórico de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (5). Ruas e avenidas da cidade, como a Avenida Barão do Rio Branco, estão com pontos de alagamentos, o que obrigou ao remanejamento de mais de 100 linhas de ônibus.

A prefeitura do município abriu pontos de apoio para receber moradores de áreas de risco.

Até a tarde deste sábado, 193 pessoas estavam desalojadas em Angra dos Reis, no litoral. De acordo com a prefeitura, entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada deste sábado, a chuva atingiu um acumulado de 347 milímetros. Foram abertos 36 pontos de apoio para receber os desalojados.

A Defesa Civil orientou os moradores das áreas de risco a se deslocarem para o ponto de apoio mais próximo e reforçou a importância de obedecer aos avisos.

Quatro escolas municipais, uma escola comunitária e um salão paroquial foram transformados em abrigos para os desalojados.

Eduardo Paes pede para os cariocas ficarem em casa

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) postou um vídeo nas suas redes sociais pedindo que os cariocas fiquem em suas casas por conta dos impactos e riscos da forte chuva que atinge a região.

— O meu pedido é para que, quem não tiver que sair, fique em casa. Aproveita o sábado chuvoso, fica em casa, lê um livro, vê uma série — disse.

Medidas e ações após a chuva no Estado

A Concer, concessionária que administra a BR-040 reabriu a praça de pedágio de Caxias, no sentido de Petrópolis, que tinha sido fechada preventivamente. A empresa informou restrição de tráfego no km 112 e km 113, sentido Rio, devido a alagamentos, e queda de árvore no quilômetro 90, na descida da serra.