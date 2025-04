Chuva forte causa alagamentos e deixa famílias desalojadas em Jaguarão e Rio Grande

A Defesa Civil registrou problemas causados pela chuva intensa neste sábado (12) nos municípios de Jaguarão e Rio Grande , no sul do Estado.

Em Jaguarão, cerca de 20 residências foram atingidas por alagamentos nos bairros Centro, Vencato e Kenedi. Segundo a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, aproximadamente 70 pessoas foram afetadas . Duas famílias, totalizando seis pessoas, ficaram desalojadas e estão abrigadas temporariamente em casas de parentes e amigos. A Defesa Civil municipal distribuiu colchões e cobertas às vítimas, com apoio de órgãos de segurança pública.

Em Rio Grande, o acumulado de chuva entre 18h e 21h foi de 35 milímetros. A precipitação intensa, em cerca de uma hora, causou alagamentos em diversos bairros da cidade, como Getúlio Vargas, Lar Gaúcho, Centro, Navegantes e Cidade Nova. O principal problema foi na Rua Major Carlos Pinto, nas proximidades do canalete. Diversas residências foram atingidas, e equipes da Secretaria de Infraestrutura precisaram retirar uma comporta antiga na Rua Marechal Deodoro para melhorar o escoamento da água. Mesmo com o funcionamento normal das bombas de drenagem, as ruas ficaram tomadas pela água.