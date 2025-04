Barragem de Bagé registra nível mais baixo em dois anos e racionamento é ampliado

O racionamento estava ocorrendo a cada 12 horas desde 10 de abril. A última vez em que houve ampliação no horário foi 31 de março, quando o nível da barragem da Sanga Rasa estava 5m abaixo do nível normal.

As medições, no entanto, precisam levar em conta também as características dos reservatórios, como explica Max Geraldo Meinke, diretor-geral do Daeb: