Bagé passará a ter racionamento diário de água a partir de 2 de maio

O Departamento Municipal de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), anunciou o aumento do período de restrição no abastecimento a partir da próxima sexta-feira (2). Com isso, os dois setores de bairros em que a cidade está dividida vão intercalar interrupções diariamente entre 15h e 3h.

Além disso, regiões mais afastadas da rede poderão ter ainda menos horas de abastecimento, pois a água demora mais para chegar nesses locais.

A barragem da Sanga Rasa, principal do município, está seis metros abaixo do nível normal. Essa segue sendo a menor marca registrada no reservatório desde maio de 2023. Naquele mês, a medição atingiu 10 metros abaixo do normal.

Na terça-feira (22), o racionamento já havia aumentado de 12 para 15 horas, quando o nível do reservatório estava em 5,9 metros negativos. Essa é a primeira vez neste ano que o racionamento passa a ser diário. Até então, as interrupções estavam sendo intercaladas entre os dois setores.

O departamento calcula que o déficit hídrico do município atingiu 242 milímetros nos primeiros quatro meses do ano devido à falta de chuva. Segundo as médias históricas, era para ter chovido 476 milímetros entre janeiro e abril, mas o acumulado foi de apenas 234 milímetros no período. Ou seja, a chuva registrada no começo deste ano foi da metade do esperado.

Confira as divisões de bairros no racionamento

Setor 1

Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.

Setor 2