Um avião monomotor fez um pouso forçado em meio aos veículos , na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Garuva, no norte de Santa Catarina, na manhã deste sábado (5).

O avião planou sobre os veículos e pousou no mesmo sentido do tráfego, bem à frente de uma carreta bitanque, que conseguiu frear sem colidir com o monomotor.