Ataque de abelhas deixa mais de 30 pessoas feridas e um cavalo morto em Ivoti

Ataque ocorreu durante a 12ª Cavalgada da Amizade. Marcos Rodrigues / Arquivo pessoal

Um ataque de abelhas deixou mais de 30 pessoas feridas no município de Ivoti, a cerca de 50 quilômetros de Porto Alegre, neste domingo (27). Cavalos também foram atingidos pelos insetos — um deles acabou vindo à óbito.

A prefeitura de Ivoti informou, no dia do incidente, que dois animais haviam falecido. Porém, nesta segunda-feira (28), uma nova nota do Executivo retificou a informação, detalhando que apenas um cavalo morreu no ataque.

O incidente aconteceu no Núcleo de Casas Enxaimel durante um tradicional evento da região, a 12ª Cavalgada da Amizade. Cerca de 250 pessoas estavam reunidas, incluindo 150 cavaleiros, segundo a organização do evento.

Conforme o Corpo de Bombeiros do município, a guarnição foi acionada às 13h20min. Bombeiros auxiliaram esguichando água para afastar os insetos, e o local foi isolado. As pessoas foram orientadas a deixarem a área e procurarem por atendimento médico em Ivoti e nas cidades vizinhas de Estância Velha e Dois Irmãos.

Enxame ataca evento

— Começou a faltar (ar) e uma dor horrível. Foram mais de 100 picadas na cabeça, segundo a médica que me atendeu. Abelhas me atacaram também, no pescoço, orelhas e nariz. Agora já fui medicado e estou em casa, graças a Deus, mas foi um susto — conta Ernesto Bortulli, 79 anos, que participava da cavalgada.

O aposentado ainda relata que só não teve o quadro de saúde comprometido porque recebeu socorro rapidamente:

— Eu mandei o meu neto levar nossos cavalos para mais longe e, naquilo, veio outro cavalo que atravessou a rua e caiu morto no meio da capoeira. Eu estava a uns 10 metros longe e os bichos começaram a me atacar. Aí, fui gritando por socorro e chegou uma turma com balde com água, outros fazendo fumaça. E logo chegou a ambulância, que embarquei e fui hospital, senão não sei o que aconteceria comigo — detalhou Bortulli.

Como começou o ataque

A empresária Bruna Klein, 33 anos, moradora de Ivoti, também participou da cavalgada e, no final das atividades, deixou o seu cavalo na propriedade de um amigo, a cerca de 200 metros do ataque das abelhas. Quando ela retornava, de carro, para participar do almoço de encerramento, no Piquete dos Guris, no Núcleo De Casas Enxaimel, viu a agitação por parte dos participantes e dos animais.

— Estávamos entre 150 e 160 pessoas. O pessoal foi se espalhando, porque como era muito cavalo, a gente precisava colocar eles onde desse. Foram amarrando os cavalos costeando o Rio Cadeia. A uns 50 metros do piquete, à direita, tem um capão com uns coqueiros. O pessoal puxou uma cerca de arame e atou ali. E como mexeu na grade, balançou, acabou que agitou as abelhas, que estavam dentro do coqueiro. E aí elas se espalharam — conta Bruna.

De acordo com ela, cerca de 15 cavalos estavam amarrados próximos ao coqueiro que tinha a colmeia de abelhas. E as pessoas que não ainda não haviam se afastado, ao perceberem o ataque, retornaram para salvar os cavalos, tentando cortar as cordas que os amarravam junto a cerca.

— A gente tentou salvar um dos cavalos atacados, mas ele veio a óbito. Muitos ficaram feridos. E, pelo que eu vi, umas 20 pessoas foram picadas. A gente levou algumas para o hospital aqui de Ivoti. Teve um casal amigo nosso que levou mais algumas pessoas. A ambulância veio e buscou a gente também. Foi uma tristeza — finaliza Bruna, que reforça que só não foi picada porque estava dentro do carro.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Ivoti emitiu nota prestando apoio aos participantes do evento. Confira:

"A Prefeitura de Ivoti informa que, na tarde deste domingo (27), durante a realização de um evento particular de cavalgada, que contou com apoio do município, nas proximidades do Núcleo de Casas Enxaimel, ocorreu um incidente envolvendo um enxame de abelhas, que atacou cavalos e participantes.

Algumas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital São José de Ivoti e para hospitais da região. Infelizmente, também tivemos a confirmação do óbito de dois cavalos. Desde o primeiro momento, a Prefeitura tem prestado apoio aos envolvidos e segue acompanhando o caso de perto, à disposição para colaborar com todas as ações necessárias. Nos solidarizamos com os participantes neste momento difícil."