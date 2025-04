Após troca de empresa de coleta, Lajeado registra acúmulo de lixo nas ruas

Prefeitura atua com dez caminhões para suprir a demanda reprimida do final de semana. Secretaria de Meio Ambiente de Lajeado / Divulgação

Ao menos quatro bairros de Lajeado, no Vale do Taquari, registraram acúmulo de lixo desde a última sexta-feira (11). Conforme a prefeitura de Lajeado, o motivo é o fim do contrato com a empresa que realizava a coleta de resíduos, seguida pela contratação de uma nova empresa, a Coleturb. Este contrato entrou em vigor no último sábado (12).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Lajeado, o novo contrato prevê a atuação de nove equipes trabalhando na coleta de lixo, mas somente cinco atuaram no último final de semana e sete trabalham desde a última segunda-feira (14).

Cada equipe de trabalho é composta por um caminhão de coleta de lixo, um motorista e três coletores.

A prefeitura atua com mais dez caminhões para suprir a demanda reprimida do final de semana, sendo alguns veículos próprios e outros terceirizados.

A Secretaria de Meio Ambiente do município emitiu uma notificação para a Coleturb se adequar aos termos estabelecidos em contrato. A notificação não fixa multa à empresa. Ainda de acordo com a pasta, a coleta foi zerada nesta quarta-feira nos quatro bairros Moinhos, Florestal, Santo André e São Cristóvão, os mais afetados pelo acúmulo de lixo nas ruas.

A previsão é de normalização do quadro de funcionários e da coleta de lixo por parte da empresa até sexta-feira (18). A Coleturb disse que está mobilizada para realizar a reposição do quadro de funcionários:

"Fomos até ao Sine de Lajeado, abrimos as vagas para motoristas e coletores, também divulgamos nos meios de comunicação locais, estamos com a nossa equipe de RH toda voltada para fazer essas prospecções ligando diariamente para todos os funcionários da empresa anterior a fim de sensibilizá-los a fazerem parte de nossa equipe", informou a Coleturb.

Ministério Público acompanha o caso

Na terça-feira (15), o Ministério Público realizou uma audiência com o executivo municipal. Conforme a prefeitura, o órgão buscou explicações sobre a falta de coleta de lixo nos bairros da cidade. O MP segue acompanhando o caso.

Leia a nota do MP na íntegra:

"O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) acompanha, pela 2ª Promotoria de Justiça Cível, a situação do contrato que o município tinha anteriormente com a empresa Compacta, cuja renovação foi a impedida por uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

Expirado esse contrato, foi realizada uma reunião na Promotoria de Justiça com a gestora municipal, na qual ela disse que realizaria uma contratação emergencial mediante uma seleção pública prévia, que vai anteceder um edital de licitação para contratação de uma prestadora definitiva desse serviço.

Uma vez encerrado o contrato daquela primeira empresa contratada, o município fez a contratação emergencial então da empresa Coleturb, que deveria ter iniciado a prestação de serviços na última semana. Esta empresa teve dificuldades na prestação de serviços, que ocasionou o acumulo de lixo a partir do final de semana.

Nesta terça, dia 15, foi realizada uma nova audiência na promotoria de justiça com a prefeitura municipal de Lajeado e com a responsável pela empresa recentemente contratada.

O município ficou ciente da obrigação de prestar o serviço, suprir essa demanda.

O município de Lajeado organizou um mutirão de servidores da Secretaria de. Serviços Urbanos, da Secretaria de Obras e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com a finalidade de formar doze equipes para a coleta de lixo. Então, utilizando-se de servidores públicos municipais e equipamentos públicos municipais também, como caminhões de lixo e retroescavadeiras. Cada equipe formada pelo município conta com dois coletadores e um motorista de caminhão. Então a informação do município é que ontem já foram retirados das vias 38 toneladas e o município deve seguir com essa prestação de serviço até que a empresa regularize o atendimento dessa demanda.