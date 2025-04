Anvisa alerta sobre tentativa de golpe com e-mail falso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um alerta na manhã desta terça-feira (1º), sobre uma tentativa de golpe. A prática consiste no envio de e-mails com uma falsa cobrança de débito sanitário em nome da agência.

O órgão também recomenda denunciar a falsa cobrança. As denúncias podem ser enviadas pelos canais oficiais da agência, como o formulário eletrônico do "fale conosco" e o chat. As opções de atendimento estão disponíveis no site da agência, que pode ser acessado clicando aqui.