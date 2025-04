Acidente deixa três agentes da Polícia Rodoviária Federal mortos após perseguição no RJ; veja quem são

Na madrugada desta sexta-feira (18), uma perseguição a motociclistas que fugiram de uma blitz por estarem sem capacete terminou com a morte de três policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro . A fatalidade aconteceu na Avenida Brasil, zona norte da cidade, depois que a viatura onde estavam bateu contra um veículo de passeio e, depois, contra um poste.

Por conta das ondulações no asfalto da via, a viatura "saltou" diversas vezes e bateu no carro de passeio. Conforme o G1 , Carlos Eduardo Mariath Macedo, de 41 anos, Rodrigo Pizetta Fraga, 47, e Diego Abreu de Figueiredo, 47, foram as três vítimas.

Como foi o acidente

Os três agentes foram arremessados do veículo com a colisão, junto a um quarto profissional que estava no carro no momento do acidente. O homem foi encaminhado para o hospital e recebeu alta ainda na manhã desta sexta-feira (18).