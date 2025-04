“A gente observa a mancha de inundação e tenta evitar”, diz representante da construção civil sobre novos empreendimentos no RS

Passado um ano da enchente de 2024, as áreas do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas águas seguem relegadas a segundo plano no que diz respeito a investimentos da construção civil. As empresas do setor seguem evitando negociar terrenos e lançar empreendimentos na chamada “mancha” da enchente, isto é, em endereços que foram diretamente afetados pelas falhas na proteção contra cheias.