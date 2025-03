RS registra nove mortes por afogamento no fim de semana

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos nove mortes em razão de afogamentos neste fim de semana. A maioria dos casos foi registrada no domingo (2), quando a temperatura ficou próxima de 40ºC em todo o Estado, e um deles foi no sábado (1º).

O primeiro caso foi o de José Ivair Alcides, 37 anos, que morreu afogado em um riacho no Morro do Tico Tico, em Bom Princípio, no Vale do Caí, no sábado. Conforme os bombeiros, ele estava acompanhado da mulher quando teria escorregado, batido a cabeça nas pedras e se afogado em um ponto de quatro metros de profundidade. O local não conta com guarda-vidas.

Na manhã desta segunda-feira (3), o Corpo de Bombeiros de Igrejinha, no Vale do Paranhana, localizou o corpo de Leandro Arnold, 43 anos. Na tarde de domingo, ele fazia um churrasco com amigos quando desapareceu nas águas do Rio Paranhana. O local também não tem guarda-vidas, mas é usado por moradores para banho.

No centro do Estado, o corpo de um adolescente de 17 anos foi localizado na manhã desta segunda no Rio Toropi, no interior de São Pedro do Sul. Ele havia entrado na água na tarde de domingo. O local é frequentemente utilizado para o banho, apesar de não ser oficialmente um balneário.

Ainda no domingo, um homem de 64 anos morreu ao tentar atravessar o Rio dos Sinos a nado no balneário do Poço Fundo, em Parobé. Ele foi identificado como José Alberto Trovelo Jorge.

Na Serra, foram registrados dois casos. Um jovem de 20 anos, identificado como Vinícius Gabriel Man Nunes, morreu após se afogar no Rio Burati, em Bento Gonçalves. Em Bom Jesus, um adolescente de 17 anos, identificado como Carlos Eduardo Santos de Araújo, morreu afogado em uma barragem.

Já no norte do Estado, um homem morreu ao tentar salvar o filho de cinco anos no Rio Turvo, em Nova Boa Vista, na noite de domingo. O corpo de Tiago Felipe de Lima, 35 anos, foi encontrado às 4h desta segunda. Horas depois, no início da tarde, o corpo do filho dele também foi localizado.

Conforme a Brigada Militar, a família estaria pescando a bordo de uma canoa, quando a criança caiu na água e o pai tentou socorrê-la. O segundo filho, oito anos, estava junto e sobreviveu.

Os bombeiros ainda localizaram, na manhã desta segunda-feira, o corpo de uma mulher que morreu enquanto tomava banho em uma cascata de Três Forquilhas, no Litoral Norte. Ela estava desaparecida desde a tarde de domingo.