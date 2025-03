Reconstruídas após a enchente, 10 pontes são entregues no RS

A inauguração simbólica de uma ponte na localidade de Palmas, no interior de Encantado, no Vale do Taquari, marca a entrega de 10 pontes idealizadas e construídas pela iniciativa privada após a enchente de maio de 2024. Com 12 metros cada, as estruturas foram montadas prioritariamente em áreas rurais, para possibilitar o deslocamento de cargas, mas também o trânsito de moradores.

— Foi um critério de escolha, o impacto social, de deslocamento de pessoas e crianças para a escola, mas também economia, para escoamento de produção — disse Ângelo Fontana, presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari.

A ponte de Palmas liga, por estradas vicinais, Encantado ao município de Capitão. Nesta área, predomina a produção de proteína animal. Ainda cedo, o agricultor de Capitão, Sedenir Salton, aguardava para passar depois de voltar do centro de Encantado, onde buscou uma peça para uma máquina agrícola.

— Para nós chegarmos a Capitão, precisamos desta ponte. Temos 1,3 mil suínos alojados lá, mais 400 litros de leite ao dia. Precisamos todo dia da passagem dessa ponte. Não foram fáceis os primeiros momentos — disse o agricultor.

Até então, o acesso era feito por uma via lateral, construído sobre galerias, a chamada passagem molhada.

— Tava bem complicado, difícil. Sempre tive paciência, porque não é de uma hora para outra que se consegue fazer tudo — completou Salton.

As obras contemplam ao todo 10 municípios por meio do Projeto Reconstrói — da Federasul, do Instituto Ling e do Floresta — além da contribuição de outras empresas como RandonCorp, Gerdau, Metasa, Grupo Simon e Usiminas, que contribuíram com valores financeiros e viabilizaram as construções.

Todas as estruturas foram projetadas com altura acima das anteriores, como medida de prevenção para futuros desastres, e têm capacidade para suportar até 45 toneladas. O custo de cada uma foi de aproximadamente R$ 780 mil.

Leia Mais Turista gaúcho morre após passar mal nas escadarias do Cristo Redentor

— Do previsto inicialmente, sobrou recurso para mais uma ponte e meia. Depois do evento de hoje (segunda-feira), vamos nos reunir com prefeitos para definir o que vamos fazer daqui para frente. Já estamos sendo provocados a buscar mais recursos e construir novas pontes — completou Fontana.