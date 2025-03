Quem era a advogada encontrada morta na Cascata da Pedra Branca, em Três Forquilhas

Hélia Sâmua, 27 anos, era advogada e especialista em Direito Médico e Penal. Reprodução @helia_samua / Instagram

A advogada e especialista em Direito Médico e Penal Hélia Sâmua, 27 anos, morreu no domingo (2), após escorregar e cair na Cascata da Pedra Branca, em Três Forquilhas, no Litoral Norte.

Hélia morava em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, mas era natural de Ariquemes, Rondônia, no norte do Brasil.

De acordo com o portal g1, a jovem estava no Estado acompanhando o marido, que é médico do Exército, com quem era casada desde 2023.

A advogada era conhecida por sua paixão pela vida, frequentemente compartilhando momentos pessoais e profissionais em suas redes sociais.

Buscas

O acidente mobilizou mergulhadores do Batalhão Especial de Busca e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

O corpo de Hélia foi encontrado na manhã de segunda-feira (3), no dia seguinte ao acidente.

Luto

A Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia (OAB-RO) expressou condolências, destacando a solidariedade com a família, amigos e colegas da advogada.