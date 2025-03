Prefeituras querem prorrogação de decreto estadual de calamidade pública no RS; veja o que muda se isso não acontecer

Canoas ainda convive com efeitos da tragédia de maio de 2014. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Prefeituras da região metropolitana de Porto Alegre solicitaram ao governo do Estado a prorrogação do decreto estadual de calamidade pública. Originário do período da enchente, o documento teve a vigência estendida pela última vez em dezembro, com prazo até segunda-feira (10).

A solicitação para que a normativa seja prorrogada até o dia 31 de outubro partiu da Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal). Procurada, a Casa Civil do governo do Estado informou que "está em análise a prorrogação ou não" do decreto.

Coordenador do fórum da Defesa Civil da Granpal, o secretário de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas, Vanderlei Marcos, afirma que a medida é necessária para evitar a interrupção de programas que ainda estão em andamento para combater os efeitos da catástrofe.

Se não for prorrogado, teríamos que fazer um novo decreto municipal, que hoje seria de emergência, e não de calamidade, e precisaríamos buscar reconhecimento do governo do Estado e do governo federal. A prorrogação facilitaria para que os municípios continuem com políticas públicas em andamento. VANDERLEI MARCOS Secretário de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas

De acordo com o secretário, ainda há escolas, postos de saúde e prédios públicosque precisam ser recuperados; o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) permanece fechado, e a prefeitura não conseguiu concluir os reparos na tubulação da cidade. Além disso, o município ainda sofre impactos econômicos, visto que muitas empresas foram atingidas pela enchente.

Na prática, a condição de calamidade pública permite que os municípios acessem verbas extras estaduais e federais, libera as prefeituras de cumprir algumas obrigações fiscais e permite a contratação mais rápida de produtos e serviços.

De acordo com o diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Roberto Tadeu de Souza Júnior, o principal benefício da prorrogação para as prefeituras é a simplificação do rito para a efetivação de contratações.

Contratos que já foram celebrados seguem valendo, mas novas contratações precisariam cumprir o rito normal. Os municípios querem manter essa condição para continuar com facilidades nos processos das contratações. ROBERTO TADEU DE SOUZA JÚNIOR Diretor de Controle e Fiscalização do TCE-RS

O que muda sob calamidade

No ano passado, o Congresso Nacional aprovou lei que concede um conjunto de benefícios a municípios que estiverem em situação de calamidade. Veja algumas medidas previstas: