Preço da gasolina chega a R$ 6,49 entre a Região Metropolitana e o Vale do Sinos

Motoristas que circulam pela BR-116 entre a Região Metropolitana e o Vale do Sinos notaram um aumento entre R$ 0,20 e R$ 0,30 na gasolina comum nos postos de combustíveis que ficam às margens da rodovia, com preços chegando a R$ 6,49 na manhã desta quinta-feira (13).

A reportagem de Zero Hora fez o trajeto de Canoas até Novo Hamburgo conferindo as placas de 19 postos. Nove deles cobravam R$ 6,49, enquanto oito vendiam o combustível com valor abaixo de R$ 6,39.

Uma diferença de R$ 0,44 foi observada entre os locais pesquisados. O menor valor foi registrado em Canoas, em um posto que anunciava a gasolina a R$ 6,05, em promoção. O local registrava grande movimentação por conta da oferta. Ainda em Canoas, os preços variavam entre R$ 6,14 e R$ 6,39. A partir de Esteio, o valor não baixou mais e só foi localizado acima de R$ 6,46.

Questionado pela reportagem, o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, afirmou que foi percebida uma elevação de preço no etanol anidro nas distribuidoras (que faz parte da composição da gasolina comum).

— Também pode ser uma necessidade de reposição de margem por alguns (postos) que estavam com preços muito agressivos — afirmou Dal'Aqua.