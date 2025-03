Morre o empresário Jaime André Roque, aos 53 anos

Jaime André Roque faleceu na quinta-feira (13), vítima de um acidente de motocicleta na Argentina, aos 53 anos. Ele era proprietário do Mercado Roque Redefort, com unidades em Braga e Redentora, ambos municípios na Região Noroeste.

Natural de Braga, Roque era apaixonado por motocicletas. No momento do acidente, ele seguia viagem até Santiago del Estero, próximo à fronteira da Argentina com o Chile, para acompanhar uma corrida da MotoGP 2025.