"Milagre ter sobrevivido", diz mulher que teve o cabelo preso em sugador de piscina e cervical quebrada em Capão da Canoa

Era para ser um momento de lazer e diversão com a família em uma casa de aluguel temporário em Capão da Canoa , no Litoral Norte, mas um acidente inesperado quase tirou a vida da empresária Flaviane Dias Cumerlato. O cabelo da empresária foi sugado pela bomba da piscina, causando fratura em sua cervical .

A força da bomba causou um movimento abrupto em seu corpo, que foi jogado para trás, fraturando a vértebra C5 e quebrando as C6 e C7 da cervical.

"Você corre o risco de ficar tetraplégica . O seu osso está fora do lugar e a milímetros da medula", foi o que a empresária de 33 anos ouviu do médico após a tomografia da cervical.

Como aconteceu o acidente

Depois de uma hora brincando na água, o marido da empresária e as crianças saíram da piscina, enquanto a mulher atendia uma ligação da mãe.

— (O sugador) me puxou com tudo e eu fiquei presa ali embaixo. Fiquei tentando puxar e eu jurava que ia morrer afogada — conta Flaviane.

No momento em que o acidente aconteceu, o marido e as crianças estavam na sala da casa alugada.

Flaviane foi levada de ambulância para o hospital de Capão da Canoa, já imobilizada. Lá, os médicos descobriram que ela havia fraturado as vértebras C5, C6 e C7 de sua cervical, colocando a medula em risco.

Cirurgia

De acordo com Flaviane, cerca de 12 horas depois ela foi transferida para Porto Alegre.

— Foram cinco médicos segurando no meu pescoço, no meu corpo, tudo para não ter movimentação nenhuma, que o mínimo movimento ali poderia chegar na medula e eu poderia ficar, como eles falavam o tempo todo, tetraplégica — relembra a empresária.

A operação aconteceu apenas no dia 7 de fevereiro, completando um mês nesta sexta-feira (7).

Flaviane foi então estabilizada e começou sua recuperação, que se estenderia por semanas. Ela recebeu alta do hospital no dia 11 .

Busca por justiça

Flaviane agora busca justiça contra a proprietária da casa de aluguel onde o acidente aconteceu. De acordo com a empresária, ela entrou em contato com a dona da propriedade, comunicando o que havia acontecido e solicitando o reembolso das diárias não utilizadas devido ao tempo que passou no hospital.