Insatisfeitos com limitação na captura da tainha, pescadores fazem protesto e bloqueiam trânsito na BR-392 

Centenas de manifestantes se reúnem no pedágio. Stéfane Costa / RBS TV

Insatisfeitos com limitação da captura da tainha na Lagoa dos Patos, centenas de pescadores de São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte bloquearam a praça de pedágio de Capão Seco, na BR-392, por volta das 9h35min nesta quarta-feira (5).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a mobilização. Por volta das 10h30min, a cancela do pedágio foi aberta pela Ecosul, concessionária que administra a rodovia, com liberação do fluxo pelos manifestantes de 10 em 10 minutos.

A reivindicação é sobre uma portaria publicada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no dia 28 de fevereiro, que estabelece o limite de captura da tainha em 2025 nas regiões Sul e Sudeste.

Segundo a portaria, a captura da tainha no estuário da Lagoa dos Patos fica limitada a 2,3 toneladas.

Segundo os pescadores, com essa limitação, cada um dos mais de 3 mil trabalhadores poderia capturar entre 80 a 85 quilos de tainha por mês.

Os pescadores dizem que nos últimos dois anos tiveram safras muito ruins na Lagoa dos Patos. A enchente de maio foi um dos problemas enfrentados no ano passado, que afetou a safra de camarão, por exemplo.