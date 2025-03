Influenciador Gordão da XJ relata caso de gordofobia em voo: "Olhou com cara de nojo"

Criador de conteúdo relatou situação nas redes sociais. @gordaodaxj / Instagram / Reprodução

O influenciador Gordão da XJ, 19 anos, usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (18) para relatar um episódio de gordofobia que teria sofrido durante voo para o Rio de Janeiro.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, ele contou que se sentiu humilhado após encostar, sem querer, a barriga no braço de uma passageira enquanto passava pelo corredor apertado do avião.

Segundo ele, a mulher demonstrou desprezo ao limpar o braço e olhar para ele com nojo.

— Eu me senti a pior pessoa do mundo pelo fato de só ter encostado na pessoa e a pessoa ter me tirado como um lixo. E eu não acreditava e nunca acreditei no fato de existir o preconceito. Só que agora eu vi e concordo, e afirmo que existe o preconceito — desabafou.

Perdeu o apetite

O influenciador relatou que estava animado para a viagem e já tinha comprado comida para o voo, mas acabou perdendo o apetite após o episódio. Ele afirmou que chorou ainda dentro do avião e que outros passageiros perceberam a situação.

— Antes de eu encostar, antes de eu passar por ela, ela já estava me vendo, e ela estava com aquele olhar de desprezo. Só que, quando eu passei por ela e, sem querer, por causa do meu tamanho, minha barriga encostou nela, ela olhou assim para o braço, limpou o braço e olhou para minha cara com cara de nojo — relatou.

"Você precisa se amar"

Mesmo abalado, Gordão da XJ finalizou o relato com uma mensagem de amor-próprio e incentivo para outras pessoas que enfrentam preconceito.

— E você aí que é gordinho, você aí que pesa um pouquinho, não liga para opinião dos outros, seja mais você primeiro para você amar alguém, para você ir para cima, você precisa se amar. Então, quando você se ama, isso aí não te afeta — afirmou.

Quem é Gordão da XJ?

Sidney, mais conhecido como Gordão da XJ, ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar sua rotina e desafios relacionados ao peso.

Desde a infância, ele lida com a obesidade e chegou a pesar 339 quilos. No fim de 2023, médicos alertaram sobre os riscos à saúde, e ele decidiu iniciar um processo de emagrecimento.