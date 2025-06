Inaugura outro âmbito da política ambiental no RS, diz promotora sobre acordo que trata da reserva legal no Pampa

Promotora de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, Annelise Monteiro Steigleder. André Ávila / Agencia RBS

Assinado em janeiro de 2025, o acordo que prevê novo entendimento sobre a preservação do bioma Pampa não só encerrou uma contenda judicial que se estendia por uma década como tem potencial de inaugurar uma nova etapa da política ambiental no Rio Grande do Sul e de garantir a recuperação do bioma que cobre cerca de metade do território gaúcho.

O debate foi aberto pela criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), plataforma federal de autodeclaração, pelos produtores, das áreas de preservação em suas propriedades. A principal discussão era se a criação de gado — difundida, há séculos, no bioma, mas não natural dele — descaracterizava a vegetação.

Se a conclusão fosse de que a pecuária "antropiza" o Pampa, posição inicialmente defendida pelo governo estadual e por entidades representativas do agronegócio, muitas propriedades já não teriam qualquer resquício da vegetação nativa.

Uma ação movida pelo Ministério Público gaúcho interrompeu a análise dos CAR no RS até que se chegasse a um denominador comum sobre este ponto. E é esta conclusão que o acordo assinado em janeiro oficializa. Além do Executivo estadual e do MP, o termo recebeu as assinaturas de representantes da Federação da Agricultura do RS (Farsul), da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag).

A Zero Hora, a promotora Annelise Monteiro Steigleder, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, uma das autoras da ação que levou ao acordo, falou sobre este processo. Confira abaixo:

Por que foi necessário um acordo sobre a preservação do Pampa?

O RS tem duas especificidades que não acontecem nos outros lugares do Brasil. Portanto, o Código Florestal Federal não tinha uma solução para o nosso caso: que é a questão do bioma Pampa, que não é protegido em outros lugares; e a questão dos banhados, que, para o RS, são áreas de preservação permanente.

Em 2015, o governo estadual publicou um decreto para disciplinar como banhados e propriedades rurais no Pampa iam ser inseridos no Cadastro Ambiental Rural. Esse decreto criou alguns conceitos do que era a área de remanescente de vegetação nativa, o conceito de supressão de vegetação nativa por atividade pastoril.

Quando surgiram esses conceitos, nós fomos procurados por diversos professores da UFRGS, por pessoas da área da ciência, da ecologia, de organizações, todo mundo muito preocupado, porque o conceito dizia que só ia ter reserva legal em áreas que não fossem antropizadas (alteradas pela ação humana) até 22 de junho de 2008, que é o marco temporal do código federal.

Só que isso não existe, porque aqui no RS nós temos uma imigração portuguesa há 300 anos, o gado foi trazido para cá, sempre teve algum grau de antropização. Então, isso tudo foi mencionado como algo que contrariava a realidade fática, porque pode ter vegetação nativa mesmo com pastoreio extensivo, já que o gado não arranca a planta, o gado come só a parte aérea.

Eu tive bastante ajuda na época desses pesquisadores e nós conseguimos ajuizar uma ação civil pública de tal forma a impedir que o Estado considerasse como consolidadas as áreas onde tivesse o pastoreio.

Em que estágio estava esta ação?

A ação estava numa fase de produção de prova, em que os especialistas iam falar sobre o que degrada a vegetação nativa, o que não degrada, e foi quando surgiu essa oportunidade de se firmar um acordo. Nesse nosso acordo, o que a gente tem de muito importante? O reconhecimento de parte do governo do Estado de que essas áreas que têm pecuária, ou que teve queima de campo, ou seja, algum grau de antropização, não chegam a descaracterizar, a degradar, a arrancar a vegetação nativa.

Recomposição de reservas legais é a principal estratégia de mitigação climática no bioma Pampa, destaca a promotora. André Ávila / Agencia RBS

E o que vinha acontecendo?

Está lá o produtor rural. Ele vai preencher o seu Cadastro Ambiental Rural. Ele tem a propriedade e teria que destacar um percentual de 20% como reserva legal. Se ele tivesse gado, ele ia dizer que tem zero de área livre. E aí, na prática, isso significava não ter nada de reserva legal. Portanto, ele não tinha mais obrigatoriedade de manter essa vegetação.

O que aconteceria? Se fosse considerado tudo como antropizado, consolidado, degradado, se ele quisesse transformar aquele campo todo numa lavoura, ele podia fazer isso sem autorização nenhuma.

Então, isso tudo vai possibilitar que agora, quando o governo for fazer um novo decreto, se alinhe a conceitos que vão tornar possível uma regularização muito ampla. Porque todo mundo que declarou como zero de remanescente agora vai ter que retificar o CAR. E vai ter uma lógica de inversão do ônus da prova. O interessado vai ter que juntar documentos, vai ter que juntar fotos, um laudo de um agrônomo. Vai ter que provar mesmo, caso queira dizer que as coisas são degradadas, são consolidadas.

O que vai acontecer é que muita gente que já preencheu o CAR de uma maneira errada, colocando tudo como consolidado, agora, quando for ter o seu CAR analisado finalmente, provavelmente esse produtor rural vai ser notificado para retificar. Não envolve uma multa, não envolve nada, é um momento administrativo só.

E vai ter que efetivamente reservar essa área.

Ele vai reservar. Para imóveis com até quatro módulos fiscais, a reserva legal vai ser constituída sobre os remanescentes de vegetação nativa até 22 de junho de 2008. São aquelas propriedades pequenas, médias. Para as grandes, tem que ser 20%.

Então, o que eles (os fiscais) vão fazer? Vão ver quantos módulos fiscais tem essa propriedade. Ah, tem seis, tem 10. Bom, aí tem que ter os 20% de reserva legal. Ah, mas o sujeito só tinha 5% de área de remanescente. Então, no âmbito do programa de regularização ambiental (PRA), que é um outro momento que o Código Florestal prevê, aqueles produtores vão ter que firmar um termo de compromisso com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se comprometendo a restaurar o percentual que falta ou compensar a reserva legal de outra forma.

Assim, vai se inaugurar aqui no Estado um outro âmbito de política pública, que até hoje o PRA também não estava sendo minimamente implementado. Agora vai passar a ser. O acordo foi importante porque ele destravou essas coisas todas.

Mas isso quer dizer que a área de reserva legal pode ser usada para a pecuária, por exemplo?

Sim, a pecuária extensiva pode perfeitamente ser implantada na área de reserva legal. Não tem nenhum obstáculo a isso.

Porque a reserva legal é uma área que admite o manejo sustentável da vegetação nativa. Então, as atividades sustentáveis podem perfeitamente ser implantadas ali.