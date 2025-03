Cristo Redentor é reaberto após interdição por morte de turista gaúcho

Visitação ao Cristo Redentor foi paralisada na segunda-feira, por determinação do Procon, e retomada nesta terça. Marluce Balbino / Rio CVB

A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e o Procon do Rio de Janeiro liberaram o acesso de turistas ao Cristo Redentor por volta das 8h10min desta terça-feira (18). Eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno, o monumento havia sido interditado na manhã de segunda-feira (17) após vistoria constatar o não funcionamento do posto médico do local.

Segundo o g1, a liberação foi feita após um termo de ajustamento de conduta (TAC) estabelecer que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do Parque Nacional da Tijuca, vai disponibilizar uma ambulância para o atendimento dos turistas durante o horário integral de visitação.

O acordo foi firmado junto à Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e o Procon. Com a autorização, o Trem do Corcovado e vans de turismo voltaram a levar os visitantes até o monumento.

A interdição do local foi determinada na segunda-feira após um turista gaúcho morrer nas escadarias de acesso ao Cristo Redentor. Jorge Alex Duarte, 54 anos, sofreu um infarto fulminante e faleceu no local. A chegada do atendimento médico demorou aproximadamente 40 minutos e a unidade que deveria estar aberta para atender aos turistas estava fechada.

Em nota, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro informou que também vai disponibilizar uma ambulância para atender turistas que necessitarem. O veículo vai prestar suporte especialmente nas atividades religiosas realizadas no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

