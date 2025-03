Corsan fará mutirão para analisar cobrança indevida em contas de água de Santa Maria

Uma das contas que estaria com o valor a mais sendo cobrado. Amanda Boeira / Agência RBS

A Corsan irá fazer mutirão de atendimentos para tentar resolver os casos de cobrança indevida nas contas, em Santa Maria. Nos últimos seis meses, pelo menos 250 pessoas acionaram o Procon da cidade em busca de soluções para o problema.

A ação será itinerante e irá ocorrer em diferentes bairros de Santa Maria. Será possível questionar o valor das contas que estejam discrepantes na comparação com as faturas anteriores e se for percebido o erro, a cobrança será suspensa. Caso contrário, o consumidor poderá negociar um parcelamento de até 18 meses.

Além disso, nos próximos dias será feita a verificação das ligações entre as casas e a rede de esgoto. Caso não tenha a ligação, o morador será notificado e terá 60 dias para regularizar a situação.

Locais de atendimento

Quarta-feira (5)

A ação será no Procon, no Centro, das 14h às 20h.

Quinta-feira (6)

Bairros Tancredo Neves, Nova Santa Marta, Camobi, Lorenzi e Salgado Filho. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e 13h às 17h.

Sexta e sábado

Nos bairros Salgado Filho e Lorenzi, com horário e local a ser definido

Faturas têm vindo com problemas há três anos

Moradores de Santa Maria relatam que estão recebendo contas de água com valores acima do normal. Nos últimos três anos, cerca de 500 clientes buscaram o Procon relatando cobranças indevidas feitas pela Corsan. E em seis meses, mais de 250 pessoas buscaram o órgão para tentar negociar as dívidas.

Em um dos relatos, morador afirma ter recebido uma multa de R$ 5,7 mil e mais uma conta de R$ 323, referentes a uma casa que não tem moradores há cinco anos.

O que diz a Corsan

"A Corsan fará mutirões de atendimento ao consumidor a partir desta quarta-feira, 4, em todas as regiões de Santa Maria. Serão atendidos principalmente os problemas referentes as contas que estão sendo contestadas pelos clientes. O mutirão irá facilitar o atendimento das pessoas que não conseguem ir até a loja da Corsan na Rua Niederauer ou no Tudo Fácil, na Rua Pinheiro Machado, 2366, e irão acontecer no Centro (Procon) e nos bairros Camobi, Lorenzi, Nova Santa Marta, Tancredo Neves e Salgado Filho.

Durante os mutirões, os clientes poderão solicitar a revisão dos valores e entender todas as cobranças que constam na fatura. Todos os casos serão analisados individualmente. Caso seja identificada a necessidade de análise ou a existência de algum problema na fatura, a cobrança será suspensa imediatamente, até a Companhia ter analisado minuciosamente cada caso. Já nas situações em que a cobrança for considerada correta, o consumidor poderá parcelar o valor em até 18 vezes.

O Procon contará com quatro atendentes da Corsan e cada ponto dos bairros contará com um atendente."

Falta de água

Nesta semana, se encerra o prazo de 30 dias para a concessionária apresentar um plano de ação para reduzir as frequentes interrupções de abastecimento de água em Santa Maria. Em pelo menos 11 dos 31 dias de janeiro, o município teve falta de água. O Ministério Público relacionou 28 regiões da cidade como mais afetadas.