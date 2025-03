Chuva em São Paulo causa uma morte e derruba 330 árvores; ao menos 74 mil pessoas estão sem luz

Um taxista de 43 anos morreu após uma árvore cair sobre o seu carro no centro de São Paulo. A queda aconteceu durante chuva intensa que atingiu a região metropolitana da capital paulista na quarta-feira (12).

A prefeitura de São Paulo contabilizou a queda de 330 árvores após o temporal. A informação é do g1.

Uma das árvores que caíram era a terceira mais antiga da capital paulista, que ficava no Largo do Arouche, na República, região central. O Chichá de aproximadamente 200 anos quebrou com a chuva e despencou.