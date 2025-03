Caminhão-tanque tomba e pega fogo em rodovia no Rio de Janeiro

Incêndio foi flagrado por usuários que estavam dentro de transporte público. Reprodução / Redes sociais

Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (3) na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio x São Paulo, na zona norte do Rio de Janeiro. As duas vias da pista foram interditadas.

O Corpo de Bombeiros informou que o condutor do caminhão saiu com ferimentos leves. Ninguém mais ficou ferido.

De acordo com o g1, o fogo foi provocado pelo calor intenso, que causou um curto circuito no veículo. As imagens capturadas às 13h mostram o incêndio de grandes proporções. Às 14h10min, o fogo já estava controlado, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, pelo menos dois carros que seguiam no sentido Rio foram atingidos pela carreta, mas as pessoas que estavam nos veículos não se machucaram.