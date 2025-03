Após morte de turista gaúcho, bilheteria do trem do Corcovado é fechada pelo Procon

Gaúcho de 54 anos morreu durante visita ao Cristo Redentor, no domingo (16). Bernard Barroso / stock.adobe.com

Um dia após um gaúcho de 54 anos morrer nas escadarias de acesso ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17) o Procon interditou a bilheteria que comercializa bilhetes para o trem que transporta passageiros até o monumento. A operação de vans que realizam o trajeto também foi suspensa.

Conforme informações do g1, a decisão é resultado de uma vistoria que constatou que o posto médico que deveria atender turistas que visitam o Cristo Redentor está fechado. A medida é válida até que o serviço seja reestabelecido, como forma de assegurar o direito do consumidor.

O secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutemberg Fonseca, informou que foi agendada uma reunião às 17h para elaborar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Participarão da reunião representantes do Trem do Corcovado, concessionária que administra o serviço, do Santuário do Cristo Redentor, que responde pelo monumento, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável por administrar o Parque Nacional da Tijuca.

— O posto médico não estava funcionando. Tem a relação de consumo, tem a parte de venda e o mínimo que o consumidor precisa não estava funcionando. Viemos hoje e está interditado. Vamos fazer uma reunião com todos os órgãos competentes para firmarmos um TAC para que o consumidor não seja lesado — disse Gutemberg.

Conforme o Procon-RJ, o posto médico deve funcionar integralmente nos mesmos horários de visitação ao Cristo Redentor e de operação do Trem do Corcovado.

— Começa a venda de bilhetes a partir das 7h, começa a subir o consumidor, mas o posto médico só funciona a partir de 9h. E às 17h ele fecha. Se os consumidores subiram, estiverem lá e precisarem de posto médico não tem — observou.

Turista gaúcho morreu após mal-estar

Natural de Porto Alegre, Jorge Alex Duarte morreu no domingo (16) após passar mal nas escadarias do Complexo do Alto Corcovado, que dão acesso à visitação ao monumento do Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele chegou ao monumento em uma das vans de turismo que levam ao monumento.

O gaúcho, que tinha 54 anos, passou mal por volta das 7h40min. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local mais de 30 minutos depois, às 8h13min. Houve tentativas de reanimação, mas sem sucesso.