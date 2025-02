Avião pertence à companhia aérea Gol, que afirma ter realizado procedimentos com foco na segurança dos passageiros.

Um voo da Gol que partiu do Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira (24) com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, precisou desviar sua rota e pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. A mudança aconteceu após o piloto declarar emergência.