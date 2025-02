Três dias após o temporal que atingiu o Estado, 2 mil pontos no Litoral Norte ainda seguem sem luz

Fortes ventos registrados no domingo causaram diversos estragos no município de Imbé.

Três dias após o temporal que atingiu o Estado , 2 mil pontos da área de concessão da CEEE Equatorial seguem sem energia elétrica. Segundo a última atualização da empresa, na tarde desta quarta-feira (19), a principal cidade afetada é Imbé , no Litoral Norte.

A concessionária informa que cerca de 170 mil pontos ficaram sem luz devido ao temporal de domingo (16), e que a demora na retomada total do serviço se deve às características do evento climático. Os fortes ventos registrados no domingo derrubaram toda a rede nesses pontos, exigindo a recolocação dos postes e a reconstrução da estrutura elétrica.