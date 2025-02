Temporal provoca destelhamentos e queda de árvores no Vale do Taquari

Destelhamento foi registrado na UBS do bairro Santo Antônio, em Lajeado. Defesa Civil de Lajeado / Divulgação

Um temporal atingiu pelo menos dois municípios do Vale do Taquari no final da tarde desta segunda-feira (10). A ventania e chuva fortes foram registradas por volta das 17h30min e duraram cerca de 30 minutos.

Conforme a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, o temporal provocou diversos alagamentos e quedas de árvores que danificaram veículos na área central de Lajeado.

De acordo com o tenente-coronel Luís Marcelo Gonçalves Maya, coordenador da Defesa Civil de Lajeado, foi registrado destelhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santo Antônio e em uma igreja evangélica do mesmo bairro.

No bairro Moinhos D'água, o Corpo de Bombeiros Militar ajudou a retirar árvores que caíram e que obstruíam uma via. As equipes da Defesa Civil do município atuam para atender às demandas, como entrega de lonas para atingidos.

Em Estrela, os bombeiros também confirmaram a queda de árvores e de postes de energia, que interromperam vias, além de destelhamentos.

Previsão do tempo

O calorão que atua sobre o Rio Grande do Sul desde o início de fevereiro deve continuar forte nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, a onda de calor deve persistir influenciando na elevação das temperaturas no Estado, pelo menos, até a quarta-feira (12).

Nesta terça-feira (11), a condição de calor intenso persiste durante o dia em todo RS. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria sobre o oceano deverá estimular o retorno da instabilidade, especialmente no sul e leste gaúcho.