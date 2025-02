"Só quero dormir e esquecer", diz cobradora de ônibus atingido por avião em SP 

Chamas se espalharam pelo veículo em cerca de 10 minutos, tempo necessário para a retirada dos passageiros. WERTHER SANTANA / Estadão Conteúdo

A cobradora Janair da Silva Oliveira, que estava no ônibus atingido pelo avião de pequeno porte que caiu na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), conta que ajudou os passageiros a deixar o veículo após o acidente.

— Agradeço a Deus por ter conseguido da melhor maneira, com as minhas limitações, fazer o correto e o que estava nas minhas condições — diz a funcionária da concessionária Santa Brígida.



Janair, de 47 anos — 16 deles na concessionária —, usou o termo "limitações" porque ela é uma pessoa com deficiência física.

A aeronave, modelo King Air F90 caiu na Avenida Marquês de São Vicente, perto da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas.



Os corpos do advogado Márcio Louzada Carpena, 49 anos, e do piloto Gustavo Medeiros foram encontrados carbonizados dentro da aeronave.



Às pessoas mais próximas, Janair afirmou que "só queria dormir e esquecer o que aconteceu hoje".

— Não estou com condições assim, boas psicologicamente, para estar falando com a imprensa ou qualquer coisa, mas estou me resguardando para que todos fiquem bem — disse.

Ela mostrou preocupação com o abalo emocional do motorista Laurenilton Azevedo Andrade e com o estado de saúde dos passageiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os passageiros feridos foram atendidos, medicados e liberados.

— Estou em casa tentando entender o que aconteceu ali — afirma.



Os passageiros tiveram ferimentos. Eles não se queimaram porque o incêndio se alastrou pelo ônibus de forma lenta e foi extinto com menos de 10 minutos.