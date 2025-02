Avião caiu sobre ônibus na Barra Funda, em São Paulo. ANDRÉ CHACO / FOTO ARENA / ESTADÃO CONTEÚDO

Após avião de advogado gaúcho cair sobre ônibus na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o motorista do veículo chorou ao tentar explicar o acidente. Abalado e comovido, o condutor da viação Santa Brígida foi questionado sobre o acidente por uma pessoa que estava no local.

— Não sei o que aconteceu, só sei que salvei todo mundo — afirmou, segundo o g1.

O acidente deixou dois mortos, entre eles o advogado Márcio Carpena, proprietário da aeronave. O King Air F90 caiu na Avenida Marquês de São Vicente, que foi interditada. A Globo News confirmou que seis pessoas ficaram feridas no acidente.

Em entrevista ao g1, Rafael Mendes da Silva, que estava dentro do coletivo que foi atingido, contou em detalhes o momento do acidente:

— Nós estávamos no ônibus normal, daqui a pouco escutamos um baque. O motorista tentou frear e nada. Daqui a pouco começou a pegar fogo, olhamos pra trás e vimos o avião batendo nos vidros e estourando tudo. O motorista entrou em desespero. Nós tentamos abrir as portas e não conseguimos, as portas travaram.

Conforme Rafael, os ocupantes do transporte ajudaram um ao outro a sair do veículo. Ele teve ferimentos nas pernas, mas afirmou que estava bem.

— Começamos a quebrar os vidros, desesperados, um ajudando o outro. Uma mulher ficou desmaiada lá dentro. Nós arrancamos a porta do ônibus para ajudar ela... Pulamos e deitamos no chão pra não pegar em ninguém e foi explodindo o ônibus. Começou explodir do nada — afirmou.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista do ônibus foi atendido no local. Além dele, uma passageira do veículo que bateu a cabeça e um motociclista que foi atingido por peça do aero móvel também foram socorridos.

O acidente

O avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20min desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O avião decolou do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 7h15min, e caiu logo em seguida. O voo tinha como destino Porto Alegre.

Segundo apuração do colunista Jocimar Farina, que está no local, o avião é da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos LTDA, do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Felipe Russowsky, outro dono da aeronave, confirmou para a colunista Giane Guerra que Márcio Carpena estava no avião. Gustavo Medeiros pilotava a aeronave.

O avião

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. A aeronave saiu da manutenção nesta sexta-feira.