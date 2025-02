Saiba como abrir uma ação no juizado de pequenas causas

Foco do trabalho dos juizados especiais é a conciliação entre as partes. kenchiro168 / stock.adobe.com

Contratou um serviço que foi mal prestado? Teve problemas com prestador de telefonia móvel? Sofreu um acidente de trânsito e seu automóvel foi danificado? Essas são algumas das situações em que se pode recorrer ao Juizado Especial Cível (JEC) para garantir direitos.

O JEC, popularmente conhecido como "juizado de pequenas causas", é o órgão responsável por realizar conciliações e julgamentos de processos de menor complexidade, em que a indenização não ultrapasse o valor de quarenta vezes o salário mínimo em vigor (R$60.720). As ações podem ser abertas gratuitamente pelo próprio cidadão, sem a necessidade de advogado, desde que atenda a critérios específicos.

Zero Hora reuniu informações sobre como é possível entrar com um processo no JEC e produziu um passo a passo de como acionar a Justiça, tanto de modo presencial, quanto online.

O que pode ser resolvido no JEC?

O cidadão pode entrar com uma ação no Juizados Especiais Cível para solucionar demandas consideradas de resolução simplificada, como:

Problemas relacionados à compra de bens, tais como defeitos, atrasos na entrega, recebimento de mercadoria diferente da adquirida, contratação de bens ou serviços

Desentendimento entre vizinhos envolvendo perturbação, discussão, ofensa ou agressão

Despejo para uso próprio. Por exemplo, se a pessoa é dona de um imóvel que está alugado e precisa dele para morar

Cobranças de dívidas que deveriam ter sido pagas

Cobranças de dívidas indevidas

Inscrição indevida no SPC e Serasa

Pedidos de indenização por danos decorrentes de acidentes de trânsito

Casos envolvendo danos morais

Problemas relacionados a serviços de telefonia, internet, TV e fornecimento de energia

Problemas relacionados a compras de passagens aéreas e viagens com companhias aéreas em geral (extravio de bagagem, violação de bagagem, cancelamentos de voos, etc)

Problemas com planos de saúde e seguros

Imóvel sendo ocupando sem autorização

Processos não inclusos

Nos Juizados Especiais Cível não atuam na abertura de processos em que o pedido de indenização ultrapasse o valor de quarenta vezes o salário mínimo (R$60.720). Se a causa excede o montante, o autor da ação possui duas opções: diminuir a solicitação ou acionar um advogado, que entrará com uma ação no órgão competente.

Não cabem no JEC ações de família (pagamento de pensão alimentícia, separação, divórcio, inventário), ações contra o governo federal, ações previdenciárias contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ações trabalhistas, ações de despejo que não seja para uso próprio, ações complexas e que dependem de perícia.

Quem pode propor a ação?

Podem ajuizar reclamações junto ao JEC pessoas físicas, maiores de 18 e que não sejam declaradas incapazes por lei. Além deste grupo, microempresas e pequenas empresas também podem entrar com uma ação.

Como entrar com uma ação

Antes de entrar com o processo, é fundamental reunir o máximo de informações e documentações possíveis para comprovar a reclamação que será feita, como local do ocorrido, data, hora, cobranças e pagamentos. A depender da ação, é importante também informar os prejuízos financeiros obtidos em torno do acontecimento e o valor total da dívida a ser quitada.

É necessário ter em mãos alguns dados do cidadão ou da empresa que será processada na ação, como nome e endereço completo, e, se possível, CPF/CNPJ, e-mail e telefone.

Quando advogado é necessário?

Um advogado pode ser contratado em qualquer circunstância. A presença do profissional é opcional em ações que envolvam uma indenização de até 20 salários mínimos (R$30.360). Quando ultrapassa essa quantia, um advogado ou a atuação da defensoria pública, torna-se obrigatória.

Como abrir uma ação online

No Rio Grande do Sul, uma das formas de ajuizar um processo é através do site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). O portal oferece um formulário online para que o cidadão preencha e encaminhe a demanda ao Poder Judiciário.

Para abrir um processo deverão ser colocados dados pessoais e informações da pessoa ou empresa contra quem a ação está sendo iniciada. É possível citar até três réus em um processo.

Veja o passo a passo:

Acesse o site do TJRS e, na sequência, procure pelo formulário do Juizado Especial Cível Online

Preencha os dados solicitados, do autor e do réu

Escolha a Comarca de acordo com a cidade de domicílio ou de trabalho do autor ou do réu, ou conforme o local onde aconteceu a reclamação

Descreva o ocorrido com o maior número de informações possíveis. O Tribunal de Justiça oferece algumas dicas e sugestões de modelos que podem auxiliar o solicitante a contar o problema

que podem auxiliar o solicitante a contar o problema Estabeleça qual será o pedido ao réu, como possíveis indenizações, dívidas, trocas, valores a serem ressarcidos

Caso deseje, cite possíveis testemunhas com nome completo

Caso deseje, anexe cópias digitalizadas de documentos comprobatórios

Clique em "Entrar com Ação". Ela será diretamente encaminhada ao JEC, que dará andamento ao processo

Salve o comprovante que será emitido. Outra cópia será enviada por e-mail

Como abrir uma ação presencialmente

Outra opção é ir até um Foro ou Comarca regional de modo presencial na cidade de domicílio ou de trabalho do autor ou do réu, ou no local onde aconteceu a reclamação. Caso haja dúvida sobre a competência territorial, é possível verificar a Comarca de referência ou o Juizado Especial Cível mais próximo no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Servidores vão registrar a reclamação. É preciso informar, obrigatoriamente, o nome, o endereço e, se possível, o CPF/CNPJ das partes e o fato ocorrido. Além disso, se tratando de indenização, é necessário indicar o valor pretendido.

Andamento do processo

Em ambas as situações, após o ingresso da ação, o Juizado Especial Cível irá marcar uma Audiência de Conciliação, em um prazo de 15 a 30 dias.