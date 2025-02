RS registra uma morte e ao menos 17 municípios com danos após temporal de domingo

Imbé, no Litoral Norte, é um dos municípios mais afetados. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Defesa Civil estadual confirmou, na tarde desta segunda-feira (17), a morte de um homem em decorrência do impacto do temporal de domingo (16) no Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Mariano Ariel Augustin Metralle, que veio a óbito na praia do Chuí, no litoral sul gaúcho.

Conforme a Polícia Civil, o homem é argentino e morreu após ser atingido por um raio, por volta do meio-dia de domingo. Ele estava se banhando na região quando o fato aconteceu.

De acordo com o boletim divulgado pelo órgão, o homem chegou a ser encaminhado para o Hospital de Santa Vitória do Palmar, também na região, mas não resistiu. Os municípios mais afetados são Imbé, no Litoral Norte, e Tavares, no sul do Estado.

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o prefeito de Imbé, Ique Vedovatto, disse que quase toda a cidade está sem energia elétrica após o temporal, e que praticamente todas as ruas têm árvores caídas. As rajadas de vento passaram dos 140 km/h.

Devido ao impacto, 400 casas foram atingidas na cidade. As aulas foram adiadas até a próxima segunda-feira, e alguns alunos serão realocados em razão dos danos. De acordo com o prefeito, a CEEE Equatorial afirmou que precisará de três dias para normalizar o serviço por completo no município. A concessionária negou a informação.

Em Tavares, 250 casas foram destelhadas no temporal que ocorreu na noite de domingo. Em Osório, no Litoral Norte, o desabamento da lona de um circo deixou 10 pessoas levemente feridas. Além disso, 40 casas, sete escolas e em um centro de distribuição de bebidas foram danificados pelo temporal.

Em Barra do Quaraí, a Escola Manoel Imãs dos Santos teve as aulas suspensas depois de sofrer com o destelhamento de parte da estrutura. Duas casas foram afetadas e houve danos graves na rede elétrica que abastece a zona rural.

Os municípios de Cachoeira do Sul, na Região Central, Candelária e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, e Estância Velha, no Vale do Sinos, reportaram danos à Defesa Civil estadual. A Rádio Gaúcha também apurou que Viamão, na Região Metropolitana, e Xangri-Lá, no Litoral Norte, também registram prejuízos devido ao temporal.

Levantamento divulgado pela Defesa Civil do RS: