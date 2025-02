RS ainda tem 14,8 mil pontos sem luz devido ao temporal de domingo

Vento intenso durante o temporal derrubou postes de energia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Quase 15 mil pontos seguem sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (18) em decorrência do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no último domingo (16).

Do total, são 3,8 mil clientes na área de concessão da RGE, conforme nota divulgada pela concessionária às 7h desta terça. Municípios da Região Norte e Vale do Sinos são os mais afetados no momento.

Já a atualização da CEEE Equatorial, divulgada por volta das 9h, indica 11 mil pontos sem energia elétrica na área de concessão da empresa – 22 mil a menos do que o balanço da noite de segunda-feira (17). Conforme a concessionária, Tramandaí, Imbé e Osório, todos no Litoral Norte, são os mais afetados no momento.

Ainda de acordo com a CEEE Equatorial, 159 mil clientes tiveram o serviço normalizado na segunda-feira (16) e mais de 300 equipes atuam para reestabelecer o abastecimento de energia nos demais pontos.