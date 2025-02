Neste sábado (8), a Rádio Gaúcha completa 98 anos de tradição e liderança no Estado. Para comemorar, a emissora que dá voz aos gaúchos vai às ruas festejar a data com os ouvintes.

A programação será ao vivo na Redenção, perto do Monumento ao Expedicionário, das 8h às 12h, com brindes, bolo e atrações musicais. A apresentação do programa terá participação de Andressa Xavier, Kelly Matos, Luciano Potter e Leandro Staudt.