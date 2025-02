Quem era o piloto gaúcho do avião que caiu em São Paulo 

Gustavo Carneiro Medeiros era o piloto do avião de pequeno porte que caiu em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). O profissional estava com advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, 49 anos .

Natural de Porto Alegre , cidade onde também morava, Medeiros se formou em duas graduações na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): Ciências Aeronáuticas, em 2002, e Administração de Empresas, em 2006.

— O que posso falar do Gustavo é que ele era uma pessoa incrível, que estava no auge da vida, muito feliz no casamento e aguardando um filho. Estava feliz no emprego e realizado. Um cara nota mil que vai deixar muita saudade. Um grande piloto e excelente aviador. Uma perda irreparável.