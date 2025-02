Nédio chegou a ser socorrido, mas não resistiu. @nediomocellin / Instagram / Reprodução

O gaúcho Nédio Mocellin, natural de Nova Bréscia, morreu na última quarta-feira (5), após ser atropelado por uma moto na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, segundo O Globo.

O empresário, de 62 anos, era sócio da rede de churrascarias Mocellin, presente há décadas no cenário cultural e gastronômico da capital fluminense.

Mocellin chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu. O acidente ocorreu em frente a uma das unidades do restaurante, na Estrada do Galeão. A empresa divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

"Sua ausência será sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. Que a lembrança de sua força, ética e generosidade permaneça viva em nossos corações", escreveu a churrascaria.

O empresário foi casado com Dani Valente, que, atualmente, é nora da jornalista Marília Gabriela. A atriz, conhecida pelo papel no Zorra Total, contou que conversou com Nédio um dia antes do acidente. Foi a primeira vez em 15 anos que os dois tiveram uma conversa.

Nas redes sociais, Dani lamentou a morte do ex. "Essa semana senti no meu coração que precisava falar com ele", escreveu. "Vá em paz meu querido. Que Jesus te receba com todo o amor que você merece".

Quem era Nédio Mocellin

Nascido em Nova Bréscia, no Rio Grande do Sul, Nédio se mudou com a família para o Rio de Janeiro no fim dos anos 1970, quando trabalhava como garçom.

O primeiro restaurante do empresário foi aberto em 1975, com o nome de Churrascaria Rio Grande do Sul. Ele ainda trabalhou como gerente e sócio da churrascaria Porcão, rede que possuía sedes em Niterói, São Paulo, Brasília, Lisboa, Milão e Miami.

Com a divisão do grupo Porcão, o gaúcho abriu a churrascaria Mocellin em 1982 e estava acostumado a receber políticos, jogadores de futebol, artistas e outros famosos da cena carioca.