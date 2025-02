Quem era a jovem de 26 anos que morreu em desabamento de igreja de Salvador

Foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, a jovem que morreu no desabamento de uma igreja na Bahia na tarde desta quarta-feira (5). Segundo o g1 , a jovem era apaixonada por viagens e por animais.

O acidente ocorreu por volta das 14h30min desta quarta, quando parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, provocou a morte de Giulia e deixou pelo menos cinco pessoas feridas. A publicitária estava visitando o prédio histórico quando houve o colapso das estruturas do local.