Quem era Márcio Carpena, advogado gaúcho que morreu em queda de avião em São Paulo

Carpena era professor licenciado da Faculdade de Direito da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou na Escola da Magistratura (Ajuris). Também é sócio da Carpena Advogados, que tem sede na zona sul de Porto Alegre.

O advogado foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009. Além de professor e advogado, era palestrante em congressos, seminários e colóquios de Direito no Brasil e no Exterior, segundo as informações do site profissional dele.