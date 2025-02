“Que dor horrível te perder, a vida é muito injusta”, diz companheira de advogado gaúcho morto em queda de avião 

Homenagem a Carpena nas redes sociais de Francieli. Redes Sociais / Reprodução

A biomédica Francieli Pedrotti Rozales fez publicações emocionadas nas redes sociais neste sábado (8), um dia após o falecimento do seu companheiro, o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, 49 anos, que estava a bordo do avião que caiu em São Paulo, na manhã de sexta-feira (7). Ele era o dono da aeronave.

Em uma das publicações, ela resgata um texto compartilhado por Carpena em 29 de agosto de 2023, no qual ele faz reflexões sobre os ciclos da vida.

"A vida é isso mesmo: te joga para cima. Do nada, te empurra para baixo; ciclicamente, te entrega flores e, em seguida, te crava espinhos. Frequentemente, te premia por tuas atitudes. Subitamente, te bate pesado, te retira conquistas, te leva pessoas e te faz sentir dores profundas decorrentes de escolhas que jamais fizeste. Assim é... para todos, sem exceção", dizia o texto compartilhado por ele.

Na sequência, ela lamenta a perda do companheiro e relembra bons momentos do cotidiano do casal.

"Que dor horrivel te perder... a vida é muito injusta! Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos. Ah meu amor como eu queria q fosse só um pesadelo, acordar, virar para o lado e te abraçar, mandar a Alexa abrir as cortinas", escreveu.

Na publicação, Francieli também agradece pela oportunidade de ter vivido bons momentos junto dele:

"Eu te amo tanto obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo! Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí, e me dê forças para seguir aqui".

Quem era o advogado

Natural de Porto Alegre, o advogado Márcio Louzada Carpena, 49 anos, era dono da aeronave. Carpena era professor licenciado da Faculdade de Direito da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou na Escola da Magistratura (Ajuris). Também é sócio da Carpena Advogados, que tem sede na zona sul de Porto Alegre.

Ele foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009. Além de professor e advogado, era palestrante em congressos, seminários e colóquios de Direito no Brasil e no Exterior, segundo as informações do site profissional dele.

Ele tinha um relacionamento com a biomédica Francieli Pedrotti Rozales e era pai três filhos, um menino e duas meninas.

Sobre o acidente

Um avião de pequeno porte caiu, por volta das 7h20min de sexta-feira (7), na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Após derrubar um poste e colidir em um ônibus, a aeronave explodiu. Os dois ocupantes morreram e outras sete pessoas ficaram feridas.

Márcio Louzada Carpena era o proprietário do avião. Além dele, também morreu o piloto Gustavo Carneiro Medeiros.