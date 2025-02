Quatro feridos na queda de avião em SP já receberam alta 

Aeronave caiu em uma avenida e colidiu com um ônibus.

Sete pessoas ficaram feridas na queda de uma aeronave de pequeno porte nesta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Destas, quatro tiveram ferimentos leves e já receberam alta , segundo o jornal O Globo .

Durante a queda, a aeronave derrubou um poste antes de colidir com um ônibus e explodir. O combustível se espalhou e provocou um incêndio no coletivo. O ônibus estava com poucos passageiros.