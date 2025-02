Qual o modelo do avião de empresário gaúcho que caiu em São Paulo

O avião de pequeno porte que caiu na manhã desta sexta-feira (7) em uma avenida do bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo, é um modelo King Air fabricado pela Beechcraft, empresa com sede no estado norte-americano do Kansas. O empresário gaúcho Márcio Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros estavam a bordo da aeronave.