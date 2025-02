Polícia do Rio encontra corpo de cadela enterrada em casa de adestrador; homem disse que animal havia fugido

A Polícia Civil fez buscas na casa de um adestrador em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (24), depois do desaparecimento da Mia, cadela da raça golden retriever. O homem disse à família que o animal havia fugido, no entanto, policiais encontraram o corpo do animal enterrado no quintal da casa dele. As informações são do g1.