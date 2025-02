Piloto que morreu em acidente aéreo em avenida de São Paulo estava esperando um filho, diz amigo

Advogado Márcio Louzada Carpena (E), dono da aeronave pilotada por Gustavo Medeiros (D) Instagram @carpena / Reprodução

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (7) ao programa Timeline Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o piloto de aeronave Wellington Zancan, amigo do também piloto Gustavo Medeiros, uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido no bairro Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, comentou a respeito da relação com o colega de profissão.

— O que posso falar do Gustavo é que ele era uma pessoa incrível, que estava no auge da vida, muito feliz no casamento e aguardando um filho. Estava feliz no emprego e realizado. Um cara nota mil que vai deixar muita saudade. Um grande piloto e excelente aviador. Uma perda irreparável — lamentou.

O acidente ocorreu por volta das 7h20min desta sexta-feira, quando um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente. Os dois ocupantes da aeronave morreram, e outras sete pessoas ficaram feridas, seis delas estavam em um ponto de ônibus.

O avião, um modelo King Air F90, havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, apenas cinco minutos antes, com destino a Porto Alegre. Sobre o acidente, Zancan reforçou que ainda é cedo para tirar conclusões:

— Infelizmente, não dá pra gente tirar conclusões agora. O ambiente da aviação é muito complexo. Existem milhões de possibilidades para o que pode ter acontecido. A gente só tem que aguardar as autoridades do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que o trabalho deles é esse, para tirar as conclusões.

Aeronave havia saído da manutenção nesta sexta-feira. FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos sócios da aeronave, Felipe Russovsky, confirmou que, além do piloto, também estava a bordo o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. De acordo com o jornalista Jocimar Farina, que esteve no local, o piloto não chegou a declarar emergência, mas solicitou retorno imediato à torre de comando após enfrentar dificuldades.

— Temos que tirar o aprendizado dessa situação e torcer para que isso não aconteça mais. Com certeza ele deu o melhor ali que ele podia na hora — declarou Zancan.

A Avenida Marquês de São Vicente foi interditada devido ao acidente. Um ônibus chegou a pegar fogo. Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico-Legal (DML). Dos feridos, a situação mais grave foi de uma mulher que estava no ônibus e bateu a cabeça no vidro, sendo levada ao hospital.

A aeronave havia saído da manutenção nesta sexta-feira. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, foram acionados para apurar as causas do acidente.

Por fim, Zancan relembrou os momentos ao lado do amigo.

— Nos momentos que tivemos juntos, ele sempre transmitia uma energia boa, uma vibe boa. Como eu falei, estava em um momento muito especial da vida. Agora, só torço para que a família consiga, dentro do possível, seguir em frente — concluiu.

Veja a entrevista ao Timeline Gaúcha